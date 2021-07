Sul-mato-grossense ganha Liga de Futsal na Espanha

Marcenio Ribeiro da Silva tem um grande currículo com títulos nacionais e internacionais

O sul-mato-grossense Marcenio Ribeiro da Silva, de 33 anos, tem se destacado no futsal espanhol. Ala do Barcelona, conseguiu, neste ano, ser campeão da Liga Espanhola de Futsal. Na última partida, contra o Levante, disputada no dia 30 de junho, Silva deu assistência para o primeiro gol do time. O jogo terminou com o tempo normal empatado em 2 a 2, e teve de ir para os pênaltis. O ala marcou um na decisão final, o que ajudou a equipe a levantar o troféu. O Barcelona venceu por 5 a 4.

A liga espanhola é a segunda maior competição da Espanha, ficando atrás apenas da Champions League. Silva relata que neste ano as competições foram muito difíceis e que o time conseguiu chegar a quatro finais, mas perdeu todas as outras três. “Foi uma temporada complicada em razão da COVID-19. O calendário de jogos teve de ser alterado, mudou muita coisa em relação a situações das partidas, que tiveram que ser torcida”, afirmou o jogador, que atualmente está passando as férias em Mato Grosso do Sul.

Marcenio da Silva iniciou sua carreira nas equipes do ABC e Santa Fé, de Campo Grande. Logo conseguiu destaques e integrou clubes do interior de São Paulo, com 19 anos. Em 2009 foi contratado pelo ACBF (Associação Carlos Barbosa de Futsal), um dos maiores clubes do país.

No mesmo ano, junto com a equipe do Rio Grande do Sul, Silva conquistou um dos maiores campeonatos brasileiros de futsal, a LNF (Liga Nacional de Futsal), na qual, hoje, o Juventude AG é o primeiro time do Estado a participar da c o m p e t i ç ã o. Além disso, foi campeão da Superliga de Futsal e da Taça Brasil de Futsal.

Em 2012, o sul-mato-grossense recebeu uma proposta para atuar no Gazprom- -Ugra Yugorsk, maior clube da Rússia, sendo um dos maiores do mundo. Durante seis anos, Silva conseguiu vencer duas vezes a Superliga Russa, três vezes a Taça da Rússia e ganhou um título da Uefa Futsal Cup. Em 2017 o jogador conseguiu entrar na lista dos dez melhores do mundo.

As conquistas fizeram os dirigentes do Barcelona se interessar pelo ala. O jogador iniciou sua carreira no clube europeu na temporada de 2018/2019. “Eu ainda tenho mais dois anos de contrato.

Fora do país esta é a minha nona temporada. Decidi sair do Brasil para seguir meu sonho de atuar fora, ter uma condição financeira melhor e poder disputar grandes campeonatos”, relatou Silva, ontem (12), por telefone.

Pela seleção brasileira foi bicampeão sul-americano, bicampeão do Grand Prix e campeão das Eliminatórias para a Copa do Mundo. “O futsal é uma das modalidades mais praticadas no Brasil, mas em questão de crianças e jovens. Quando chega na fase principal, de adultos, é nítido o desenvolvimento dos times europeus, que estão na frente do Brasil”, finalizou.

(Alex Nantes)