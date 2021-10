Somente à tarde, vacinação contra COVID segue com as três doses na Capital

A 3ª dose da vacina contra a COVID-19 continua sendo ofertada pela prefeitura de Campo Grande, mas somente no período da tarde segunda-feira (4), sendo aplicada em trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais e que tenham tomado a 2ª dose até 3 de abril.

A dose de reforço hoje também será para idosos a partir de 60 anos, que tomaram a segunda dose até o dia 31 de maio e pessoas com alto grau de imunossupressão, com 18 anos ou mais, com a apresentação do laudo médico e que tenham tomado a segunda dose há 28 dias.

Aos que esperam pela 2ª dose, será aplicada para quem tomou a 1ª dose da Astrazeneca até o dia 3 de agosto; a Pfizer até 13 de setembro e a Coronavac até 12 de setembro. É importante ressaltar que a aplicação da primeira dose na Capital está disponível para todas as pessoas a partir de 12 anos.