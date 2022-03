Sol predomina mas há chances de chuva em grande parte de MS

A instabilidade climática volta a Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (24). A previsão indica predomínio de tempo quente e ensolarado, mas com chance de pancadas de chuva em grande parte do Estado .

Em Campo Grande o dia será de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), indicam que entre a tarde e à noite, o avanço de um sistema de baixa pressão avança pelo Paraguai associado a uma frente fria, ao deslocamento de cavados e ao transporte de umidade o que pode ocasionar temporais no extremo sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas mínimas no Estado variam entre 19°C a 25°C e as máximas podem ficar entre 31°C a 35°C. Na Capital as temperaturas variam entre 23 e 32º.

Com informações do Cemtec.