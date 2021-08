Silvio Santos é internado com covid-19

O apresentador Silvio Santos , 90 anos, foi internado com COVID-19, nesta sexta-feira (13), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi divulgada pela filha do artista, Patrícia Abravanel no Instagram.

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente”, informou Patrícia. “Mas testou positivo para COVID e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, escreveu ela na publicação.

No momento, Silvio Santos é monitorado por médicos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

