Sexo como uma experiência espiritual: entenda o que é o sexo tântrico

Ao entender que a sexualidade configura como uma parte da nossa vida, podemos canalizar as energias corretamente, possibilitando o equilíbrio de tais sentimentos. Isso irá abrir nosso coração para o cultivo da autoestima e o entendimento da nossa identidade como parte integrante de algo maior, que é a totalidade oferecida pela natureza.

Assim, toda forma de expressão da sexualidade configura aceitação de si mesmo e cultivo do amor-próprio, porque traz à tona elementos do subconsciente e promove a aceitação das nossas vontades e da natureza divina dos nossos corpos.

O SEXO PODE SER UTILIZADO PARA ALCANÇARMOS UMA EXPERIÊNCIA MÍSTICA

A expressão da sexualidade reflete quem somos e em que sociedade vivemos. Noções como culpa e vergonha são resultados do confronto entre a força primitiva e indomável do sexo e certas normas civilizatórias, impostas ao longo dos séculos.

Não por acaso muitas culturas antigas já fizeram a relação entre material e espiritual na forma de deuses e deusas, como Afrodite. Entretanto, a perpetuação dessas formas de espiritualidade foram perdidas à medida que o ser humano e a natureza se afastaram.

Dessa forma, quando pensamos na nossa conexão com as raízes da fisiologia humana, o sexo pode ser utilizado para alcançarmos uma experiência mística. Podemos dizer que há uma maneira de experimentar o sexo alinhando-o suas proporções materiais e espirituais, buscando alcançar o que há de espiritualizado no ato. Conheça a seguir os caminhos para fazer desse momento um momento de sagração entre matéria e espírito.

TRÊS PASSOS PARA O SEXO ESPIRITUAL:

União alerta: os primeiros encontros com alguém. Quando estamos conhecendo o território alheio, ao mesmo tempo em que construímos intimidade. Nesta etapa, o instinto primitivo é o regente da experiência, estimulando a adrenalina, que mantém o corpo em estado de alerta. A atenção especial fica por conta do vício provocado pelo estado de consciência que novos parceiros podem nos causar.

União consciente: aqui, já começa a acontecer um maior equilíbrio entre instinto primitivo e sentimentos amorosos. Uma vez que o vínculo já estabelecido anteriormente ganha mais firmeza, e os corpos se encaminham para a não satisfação apenas com o prazer advindo do sexo, mas também da reciprocidade afetiva. O caminho para uma visão mística é dado a partir dessa premissa.

União com a alma: retomando os passos anteriores, nesta etapa os sentimentos ganham proporções mais intensas e caminham rumo à iluminação do estado de consciência. A confiança mútua começa a prosperar na relação, partindo para o vínculo de um estado afetivo bem mais profundo. No Tantra, esse tipo de relação sexual é um dos mais importantes, pois é o primeiro passo para a iluminação da alma.

DICAS PARA O SEXO TÂNTRICO:

Períodos de abstinência: ajudam a aumentar a energia sexual, fazendo com que seja possível direcioná-la.

Dedicação ao parceiro/à parceira: investir na preparação do ambiente e do próprio corpo, com perfumes e velas.

Outros sentidos: sentir o corpo do parceiro/da parceira com as mãos, com o intuito de provocar excitação.

Contato visual: manutenção do contato visual no decorrer do sexo espiritual, prendendo ambos no momento.

Quando o desejo sexual do corpo e das emoções já não são mais suficientes para alavancar outros níveis mentais, o sexo tântrico se faz presente como uma via de novas possibilidades. Através dele, a felicidade plena pode ser alcançada na dedicação dada e recebida pelo parceiro.