Sesau divulga nota de repúdio por caso de homofobia contra profissional da saúde

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) divulgou uma nota de repúdio neste domingo (22) contra uma mulher que ofendeu um profissional de saúde por ser da comunidade LGBTQIA+. O caso ocorreu no sábado (21), durante imunização contra COVID-19 no Albano Franco.

A vacinação de sábado tinha como público-alvo adolescentes a partir de 13 anos. Segundo a Sesau, “uma mulher teria usado um termo pejorativo e homofóbico ao se referir a um profissional de saúde e se opôs que o mesmo vacinasse sua filha adolescente”.

A mulher ainda teria ido embora sem permitir que a menina fosse imunizada. “A Secretaria Municipal de Saúde manifesta o seu mais profundo repúdio a episódio de homofobia ocorrido no sábado, dia 21 de agosto, no drive de vacinação Albano Franco”.

A nota termina afirmando que a pasta está dando todo o suporte para o profissional.

Confira a nota da Sesau na íntegra:

“Nota de repúdio – A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) manifesta o seu mais profundo repúdio a episódio de homofobia ocorrido no sábado, dia 21 de agosto, no drive de vacinação Albano Franco. Na ocasião, uma mulher teria usado de termo pejorativo e homofóbico ao se referir a um profissional de saúde e se opôs que o mesmo vacinasse sua filha adolescente. Ela deixou o local sem que a filha recebesse o atendimento. O caso, inclusive, foi noticiado pela imprensa local com base no relato do profissional em sua rede social. A Sesau lamenta esse tipo de situação e reforçar que dará todo o suporte necessário ao profissional”.

