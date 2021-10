“Dia D” da campanha multivacinação acontece neste sábado

Neste sábado (16), a campanha Multivacinação realizará o “Dia D” com 50 unidades de saúde abertas das 7h30 às 17h para aplicação das vacinas do calendário de rotina das crianças e adolescentes até 14 anos. A abertura oficial do evento acontecerá às 8h30 na USF (Unidade de Saúde da Família) Itamaracá, porém todas as unidades funcionarão normalmente.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), aproximadamente 2 mil crianças foram vacinadas desde o início do mês. Cerca de 170 pessoas nesta faixa etária foram até um ponto de vacinação para atualizar a caderneta da vacina HPV e mais de 140 receberam o imunizante contra o vírus que pode provocar cólon de útero.

“Isso se deve muito ao fato de que essas crianças têm muitas doses para receber em seu primeiro ano de vida, mas o público de 11 anos tem sido uma grata surpresa, uma vez que os pais estão levando esses adolescentes para tomar as vacinas”, comemora o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Nesta sexta-feira (15), a vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município, sendo ofertados cerca de 18 imunizantes para o público de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. As crianças com menos de um ano de idade é o público que teve a maior procura e, consequentemente, o maior número de doses aplicadas.

Doses disponíveis na campanha multivacinação

BGC

Hepatite B

Poliomielite (VIP – inativada)

Poliomielite (VOP – atenuada)

Rotavírus Humano G1P1

Pentavalente

Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C (conjugada)

Febre Amarela

Tríplice Viral

Tetraviral

Hepatite A

DTP

Difiteria e Tétano (dT)

HPV

Pneumocócica 23-valente

Varicela

Influenza

dTpa (apenas para gestantes)

Locais e horários de vacinação

Das 7h30 às 11h

REGIÃO DO CENTRO

UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

REGIÃO DO LAGOA

USF Bonança

USF Antártica

USF São Conrado

C.F. Portal Caiobá

USF Vila Fernanda

USF Tarumã

UBS Buriti

USF Oliveira

USF Batistão

USF Coophavila

UBS Caiçara

REGIÃO DO SEGREDO

USF Seminário

USF Vila Cox

C.F. Nova Lima

UBS Estela do Sul

UBS São Benedito

USF José Abrão

USF José Tavares

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Jardim Paradiso

USF Azaleia

REGIÃO DO IMBIRUSSU

UBS Silvia Regina

UBS Popular

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Ana Maria do Couto

USF Aero Itália

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Lar do Trabalhador

REGIÃO DO BANDEIRA

USF Arnaldo Figueiredo

USF Cristo Redentor

USF Cidade Morena

UBS Carlota

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Mape

USF Três Barras

USF Moreninhas

USF Tiradentes

REGIÃO DO PROSA

USF Noroeste

USF Estrela Dalva

USF Nova Bahia

USF Marabá

USF Mata do Jacinto

REGIÃO DO ANHANDUIZINHO

USF Mário Covas

USF Dom Antônio

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

UBS Pioneira

UBS Jockey Club

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

C.F. Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

USF Alves Pereira

Das 13h às 16h45

REGIÃO DO CENTRO

UBS 26 de Agosto

USF Vila Carvalho

USF Vila Corumbá

REGIÃO DO LAGOA

USF Bonança

USF Antártica

USF Vila Fernanda

UBS Caiçara

REGIÃO DO SEGREDO

USF Seminário

USF Vila Cox

UBS Estela do Sul

UBS São Benedito

USF José Abrão

USF José Tavares

REGIÃO DO BANDEIRA

USF Cristo Redentor

USF Cidade Morena

UBS Carlota

USF Três Barras

USF Tiradentes

REGIÃO DO PROSA

USF Estrela Dalva

USF Marabá

REGIÃO DO ANHANDUIZINHO

USF Mário Covas

USF Dom Antônio

USF Aero Rancho IV

USF Aero Rancho Granja

USF Cohab

USF Nova Esperança

USF Macaúbas

USF Paulo Coelho

USF Los Angeles

USF Alves Pereira

(Com assessoria)