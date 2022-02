SES registra 14 novas mortes por COVID-19 na Capital e em seis municípios de MS

O boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) desta quarta-feira (23) registrou nesta quarta-feira (23), 2.320 novos casos de COVID-19 em Mato Grosso do Sul. Também foram registradas 14 novas mortes por complicações da doença no Estado.

As pessoas que vieram a óbito entre os dias 5 a 21 de fevereiro, tinham entre 18 a 99 anos de idade e moravam em Campo Grande (8), Aquidauana (1), Glória de Dourados (1), Guia Lopes da Laguna (1), Nova Andradina (1), Ribas do Rio Pardo (1) e Rio Negro (1).

A média móvel de óbitos por COVID-19 tem evoluído nos últimos 21 dias, com registro de 14,1 no dia 3 de fevereiro, e atualmente com 17,1. Já o boletim epidemiológico Influenza também registrou quatro novos casos de hospitalização notificados e média móvel de 4,3 casos diários nos últimos 7 dias.

Internação

Mato Grosso do Sul conta com 317 pessoas internadas pela doença, sendo 164 em leitos clínicos e 153 em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). No comparativo dos últimos 21 dias, esse é o menor número de internações desde o dia 3 de fevereiro.

A taxa de ocupação de leitos clínicos e UTI está com ocupação global de 93% em Dourados, 90% em Campo Grande, 70% em Corumbá e 52% em Três Lagoas. “Lembrando que nós tivemos um aumento de leitos nas macro de Dourados e de Três Lagoas”, enfatizou o assessor militar da SES.

A fila de espera por uma vaga em leitos de UTI conta com 18 pacientes, sendo 10 na Central de Regulação de Campo Grande, 5 em Dourados e 3 na Central de Regulação do Estado.