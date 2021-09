SES mantém vacinação de adolescentes em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) garantiu que está mantida a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com o imunizante da Pfizer em Mato Grosso do Sul. A medida contraria a orientação dada pelo Ministério da Saúde, de suspender a aplicação nesta faixa etária. A informação da pasta estadual foi divulgada na quarta-feira (15).

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que há grande adesão dos adolescentes na campanha de imunização e que não foi registrado efeito adverso grave neste público que tomou a vacina no Estado.

A vacinação para esta faixa etária foi tomada com base em evidências cientificas, disse Resende. “Tranquilizamos todas as famílias neste momento. Se seu filho tomou a vacina, fiquem tranquilos. Se ainda não tomou, podem faze-lo”, orientou o secretário.

Anúncio de nova regra pelo Ministério da Saúde

A confusão foi provocada por dois documentos divulgados na quarta-feira (15) pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, vinculada ao Ministério da Saúde.

Em um deles, uma nota técnica, a secretaria retira a população de 12 a 17 anos sem comorbidades da lista de pessoas a serem vacinadas com o imunizante da Pfizer, a partir de 15 de setembro.

No outro documento, uma nota informativa, a secretaria explica que está restringindo o emprego da Pfizer “somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade, apesar da autorização pela Anvisa”.

Na live na noite de quinta-feira (17) com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tratou do assunto e lembrou que a OMS (Organização Mundial da Saúde) não recomenda vacinar esses jovens nessa faixa etária.

(Com informações da Agência Brasil e Folhapress)