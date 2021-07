Série D: Uberlândia empata fora de casa com o Águia Negra

Fechando a sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Uberlândia Esporte Clube empatou com o Águia Negra (MS) por 1 a 1 no estádio Ninho da Água, em Rio Brilhante (MS), na tarde desta segunda-feira (19).

Everton Canela abriu o placar para o Águia Negra, aos 40 minutos da etapa inicial, enquanto Daniel Ribeiro, que havia acabado de entrar no jogo, empatou para o Uberlândia aos 11 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Verdão se manteve empatado com o Boa Esporte na terceira posição do grupo A6, com 12 pontos, mas com saldo de gols menor. Já o Águia Negra está em sétimo, com cinco pontos.

Uberlândia e Águia Negra voltam a se enfrentar no sábado (24), às 16h, no estádio Parque do Sabiá, abrindo o returno da competição nacional. (Texto: Diário de Uberlândia)