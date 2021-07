Sérgio De Paula, “O partido só tem um pré-candidato: Riedel”

Veja o que o PSDB pretende para as eleições 2022>

O Secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, fala das articulações e sua história com o PSDB. O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), chega em Campo Grande na sexta-feira (9), às 16h, para uma coletiva, na sede tucana e no sábado pela manhã, às 09h, trata das prévias do partido.

Dória e Eduardo Leite são fortes nomes para disputar a presidência. Para governo do Estado o nome é um só. “O partido só tem um pré-candidato: Riedel”, afirma Sérgio de Paula, que também é presidente estadual dos tucanos. Eduardo Riedel é preparado, mas nunca disputou eleições, de acordo com Sérgio. Porém, o articulador revela que a chance de ser vice de alguém é zero.

“O legado de Reinaldo Azambuja é um governo municipalista”, garante Sérgio.