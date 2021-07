Será Shuri a Pantera Negra 2? Isto é só um rumor, mas não entrarão novos personagens. Então, Shuri deve ser não só a nova heroína principal, mas também a Rainha de Wakanda.

Quem levanta o boato, nestas várias alterações no roteiro devido à trágica morte do ator Chadwick Boseman, o Rei T’Challa, é a jornalista Grace Randolph. Ela o fez em seu perfil no twitter. De acordo com ela, T’Challa morre numa batalha logo no início de Pantera Negra 2.

Além disso, destaca que Shuri será mesmo a substituta de T’Challa. Os fãs também apostam nisso.

Assim, a Marvel confirmou que não terá nenhuma substituição na franquia.Por isso, tudo foi repaginado. Este filme foi um marco para a Cultura Negra mundial. Pantera Negra é o primeiro protagonista negro encabeçando uma franquia e também foi dos quadrinhos. A Representatividade faz a série de filmes para os marvetes um fenômeno.

Killmonger

Este é outro fenômeno da franquia. O ator Michael B. Jordan. Como Killmonger em Pantera Negra 2 fará a diferença. Um vilão se redimiria? Há que diga que ele será o novo Pantera Negra. É a busca da redenção. Acredita? O ator disse que se fosse uma opção aceitaria.

MAS, QUER MAIS NOTÍCIAS? CLIQUE AQUI!