Sem reajuste desde 2017, professores da UFMS decidem se entram em greve

Ocorre na próxima quarta-feira, 18,a Assembleia Geral da Adufms, em caráter virtual, a partir das 14h e, em segunda convocação, à 14h30. As pautas serão os informes, a campanha salarial pelo reajuste de 19,99% e a deflagração da greve geral.

Os servidores federais não têm seu salário corrigido desde 2017. No entanto, o índice de 19,99% exigido se refere às perdas salariais ocorridas apenas durante o governo de Jair Bolsonaro, ou seja, desde janeiro de 2019.

No dia 28 de abril, houve uma paralisação com aulas públicas em todas as unidades da UFMS(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As aulas tiveram como objetivo explicar à comunidade acadêmica os motivos das reivindicações.

A reivindicação pela recomposição salarial faz parte de um movimento nacional, coordenado pelo Fonasefe (Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais).