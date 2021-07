Seleção brasileira vence e avança nas Olimpíadas de Tóquio 2020

A seleção brasileira venceu a Arábia Saudita por 3 a 1, na madrugada desta quarta-feira (28), e garantiu classificação para as quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. O resultado classifica o Brasil como líder do Grupo D com sete pontos somados.

Os gols foram marcados por Matheus Cunha e Richarlison (duas vezes), enquanto Al-Amri descontou para o rival, em Saitama. Richarlison, aliás, se isolou na artilharia da competição com cinco gols.

O jogo das quartas de final das Olimpíadas será no sábado (31), às 7h, novamente em Saitama, contra adversário que será conhecido só depois dos jogos de 8h (de Brasília). Neste momento seria a Austrália, mas Espanha, Argentina e até Egito ainda disputam as vagas.

Problemas pelo alto

Mas algo precisa ser resolvido na defesa da seleção em jogadas de bola aérea. Foram dois gols sofridos contra a Alemanha em falhas individuais de Santos e Diego Carlos e mais uma do zagueiro hoje no gol da Arábia Saudita, aos 26 minutos do primeiro tempo.

Depois de uma falta cobrada pela direita, o zagueiro do Sevilla saltou, mas errou o tempo de bola e permitiu que Al-Amri aparecesse entre ele e Daniel Alves. Essa insegurança pelo alto e as decisões ruins de Diego Carlos precisam ser melhor trabalhados antes do mata-mata.

Um movimento já conhecido da seleção nestas Olimpíadas rendeu as principais ações ofensivas contra a Arábia Saudita: com a bola, Claudinho sai da esquerda para o centro e abre o corredor para as passagens de Arana — o mesmo vale para Antony e Daniel Alves do outro lado. É uma estratégia, como qualquer outra, com perdas e ganhos.

Primeiro a seleção viu os ganhos, com o gol marcado por Matheus Cunha num escanteio gerado pela presença ofensiva de Arana. O lateral-esquerdo ainda serviu Antony numa bola rápida que terminou com cabeceio no travessão.

(Com informações Uol Esportes)

