Segunda-feira começa com tempo instável e previsão de chuvas para MS

A segunda-feira (6) começa com altas temperaturas e previsão de pancadas de chuva para todo Mato Grosso do Sul, no que depender da previsão, o tempo instável deve permanecer ao longo de toda a semana.

Cordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, ressalta que ao longo do dia há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Devido à disponibilidade de umidade e das altas temperaturas, que favorecem a formação de nuvens, a meteorologista acredita que pancadas de chuva devem continuar até quinta-feira (9).

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar de 21ºC a 28ºC, em Dourados a mínima será de 22ºC e máxima de 34ºC, Corumbá terá minima de 24ºC e máxima 34ºC, em Coxim as temperaturas variam entre 22ºC e 34ºC.

Alerta

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), divulgou na manhã de hoje um alerta amarelo, ou seja, perigo potencial. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 40 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

