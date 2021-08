São Paulo vence o Grêmio e se afasta da zona de rebaixamento; gols

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1 na noite deste sábado (14), em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Hernán Crespo chegou aos 18 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.

Para o Grêmio, o resultado é ainda pior, já que a equipe, agora com 12 pontos, é a vice-lanterna da competição, embora tenha duas partidas a menos que a maioria de seus adversários.

O time paulista foi a campo sem alguns titulares, como Arboleda e Daniel Alves, poupados para terça-feira (17), quando o São Paulo enfrenta o Palmeiras pela partida de volta das quartas de final da Libertadores, às 21h30, no Allianz Parque. Na ida, o jogo terminou 1 a 1 no Morumbi.

O time de Hernán Crespo abriu o placar logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com Vitor Bueno cobrando falta praticamente de cima da linha da grande área. Sete minutos depois, porém, o clube de Porto Alegre usou do mesmo expediente para empatar a partida, em cobrança colocada de Vanderson.

Ambas as equipes tiveram chances para tirar a igualdade do placar, mas pararam na zaga ou no goleiro adversários e na falta de pontaria. No fim da primeira etapa, o São Paulo teve a sua com o paraguaio Galeano. Ele desviou cruzamento da esquerda, mas a bola bateu na zaga e foi para fora.

No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Vanderson quase virou a partida para o Grêmio, após boa jogada de Douglas Costa pela esquerda, mas Tiago Volpi fez boa defesa para impedir o gol gremista.

Depois, Rigoni recebeu bela bola de Vitor Bueno, o melhor são-paulino em campo, e ficou cara a cara com Gabriel Chapecó, mas chutou para fora. Já nos acréscimos da segunda etapa, Reinaldo chutou da entrada da área e a bola acertou a trave.

O São Paulo agora foca a Libertadores. Na terça (17) vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, às 21h30, no duelo de volta das quartas de final. Na ida, a partida terminou 1 a 1 no Morumbi. Já o Grêmio volta a campo na quarta-feira (18), quando enfrenta o Cuiabá, fora de casa, em partida atrasada do Brasileiro, às 19h.

(Com informações Notícias ao Minuto)