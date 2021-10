Santa Casa sofre com a queda de energia durante temporal

A Santa Casa de Campo Grande teve queda de energia,durante o temporal que atingiu a Capital e todo o Estado.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, logo que houve a queda de energia foi acionado o gerador que atende as áreas críticas da Santa Casa, “sem que houvesse desassistência aos pacientes internados”.

A entidade também orientou todas as equipes para fecharem portas e janelas das unidades de internação e do Pronto-socorro para não entrar poeira e evitar eventos adversos.

Ainda conforme a assessoria, o atendimento está sendo seguido normalmente, priorizando as emergências e dando assistência aos pacientes e acompanhantes nos andares.

“A equipe de Bombeiros Civis e Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), iniciaram uma ação de auxílio em emergência seguindo o plano de contingência para esse tipo de sinistro”, informa a nota.