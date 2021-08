Samara Felippo deixa reflexão no Dia dos Pais: ‘Pãe não existe’

Samara Felippo usou as redes sociais neste domingo (8), Dia dos Pais, para fazer uma crítica: “Pãe não existe”, afirmou a atriz, vestindo uma camiseta com a mesma frase. “O que existe é mãe solo mesmo. Solo de sozinha, porque também não existe mãe solteira, porque minha maternidade não tem nada a ver com meu estado civil e porque tem muita mãe casada e solo”, justificou Samara, que em julho precisou se afastar das filhas por causa da covid.

“Não fazemos a função do pai, a lacuna fica mesmo. E você pai que paterna, que sei que existem muitos, você não faz mais que sua obrigação”, continuou a atriz. Internautas elogiaram as palavras da artista, que é mãe de duas meninas. “Deusa”, escreveu uma. “Guerreira”, disse outra. “Adorei. Segunda das exaustas”, afirmou a também atriz Carolinie Figueiredo, que é mãe de um casal.

Enquanto Samara Felippo ainda tem as filhas pequenas e usa a exposição na internet para conscientizar muitas mães, outros famosos comemoraram o Dia Dos Pais mostrando que passaram a fama aos filhos. Bruno Gagliasso, por exemplo, tem três herdeiros com a mulher, a atriz Giovanna Ewbank: a mais velha Titi, o do meio Bless, e o caçula Zyan, com um aninho recém-completado. Os três ganham mais elogios que os pais quando aparecem na web.

Enzo Celulari, no caminho inverno, herdou a fama do pai, o ator Edson Celulari. O empresário prestou uma homenagem ao artista nas redes sociais e escreveu: “Obrigado por ser você”. O próprio Enzo, aliás, é pai de pet com a ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine. Os dois adotaram uma gata, que batizaram de Mia. Mesmo separados, os dois chegaram a se unir para que a “filha” ganhasse um prêmio.

Zé Felipe, filho de Leonardo, também comemorou o primeiro Dia dos Pais como pai. O cantor ganhou o título em maio, quando a primeira filha com a esposa, a influencer Virgínia Fonseca, veio ao mundo. A youtuber até homenageou o marido pela data: “Obrigada por ser um ótimo pai para a Mali, ela vai ter muito orgulho de te chamar de pai e tenho certeza que ela vai ser grudada em você”, escreveu. (com Purepeople)

