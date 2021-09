Sábado será de sol com previsão de chuva em MS – O tempo aberto e ensolarado irá predominar em todas as áreas de Mato Grosso do Sul neste sábado (25). Entre hoje e domingo, pancadas de chuva são esperadas, devido a passagem de cavadas mais fortes. Existe a possibilidade de tempestades nas regiões centro-norte, leste e nordeste do Estado.

A previsão é de rajadas de vento que variam entre e 20 a 40 km/h na região central e pantaneira. Ventos de até 60 km/h podem chegar na região norte.

Já no extremo sul do Estado, a mínima na madrugada pode chegara a 15°C. As máximas devem ficar em torno dos 35°C no sul e sudoeste, 38°C no leste, e na casa dos 40°C no norte e região pantaneira.

Em relação a umidade relativa do ar, o cenário exige atenção. No período da tarde os níveis podem ficar entre 20% a 10% em todo o Estado. O recomendado é ingerir bastante água, umidificar o ambiente e evitar exposição ao sol em horários mais quentes.

Veja também:Trabalhadores da saúde recebem terceira dose da vacina neste sábado

Trabalhadores da saúde com 50 anos ou mais podem procurar um dos pontos de imunização em Campo Grande para tomar a terceira dose de reforça da vacina contra a Covid-19.

Segundo informações oficiais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), recebe a vacina quem tomou a segunda dose até o dia 25 de março.

A terceira dose também será aplicada em quem tem 60 anos ou mais, que tomaram a segunda dose até o dia 22 de março e em pessoas de 18 anos ou mais que tenha alto grau de imunossupressão. Neste último caso a pessoas precisa ter recebido a segunda dose a pelo menos 28 dias e apresentar o laudo médico.

Veja mais notícias no Jornal Impresso