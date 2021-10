Rogério Ceni aceita proposta e será o novo técnico do São Paulo

Rogério Ceni será o novo técnico do São Paulo. O nome do ex-goleiro e ídolo do clube se tornou prioridade com a saída de Hernán Crespo, confirmada nesta quarta-feira pela diretoria do Tricolor. O acordo foi finalizado no fim da tarde e será válido até dezembro de 2022.

Ceni não pensava mais em trabalhar esse ano. No entanto, pesou o fato de ser um convite do São Paulo, e o treinador repensou a decisão. A estreia pode ocorrer já nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), diante do Ceará, no Morumbi, pelo Brasileirão.