Feriado termina com menos mortes nas rodovias estaduais do que em 2020

O BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) realizou entre 3 e 8 de setembro a “Operação Independência 2021” intensificando a fiscalização nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. Conforme balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (8), entre as ocorrências, foram registrados oito acidentes com três mortes.

Durante todo o período de operação foram empregados 55 policiais militares diariamente, que foram distribuídos em 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas e 14 equipes volantes.

Neste período a Polícia Militar Rodoviária fiscalizou diretamente 2.367 veículos, emitiu 501 autos de infração de trânsito, atendeu oito acidentes de trânsito, que implicaram em 12 feridos e três mortes. Ao todo foram apreendidos 301 kg de maconha na região de Maracaju. Os acidentes mais graves foram registrados em Juti, Dourados e Ponta Porã.

Houve melhoria das lesões e mortes no trânsito se comparado ao mesmo período de 2020, quando foram registradas quatro mortes e nove acidentes registrados.

