“RME Digitaliza” ajuda mulheres empreendedoras. E é gratuito. Isto com apoio da ONU Mulheres e da Embaixada do Consulado dos Estados Unidos. Este programa vai treinar você, mulher. Para participar se inscreva até sexta-feira (30).

Assim, se você é uma mulher empreendedora é a sua vez. Este programa vai ampliar seus conhecimentos em marketing digital, vendas e transações on-line. Alias, clique aqui. Neste link está o formulário para inscrições.

Este Programa é idealizado pela Rede Mulher Empreendedora (RME). Trata-se de um programa de capacitação profissional. E está na terceira edição. Aliás, o apoio da Embaixada e Consulado norte-americano é por meio do financiamento do POWER e da Amazon.com

Assim, ass oportunidades do programa RME Digitaliza são para todas. Ou seja, para empreendedoras brasileiras e empresas norte-americanas. Isto fortalece o acesso das participantes à economia digital. Além disso, ajuda a crescer seus negócios.

Assim, surgiu o programa. Para ajudar mulheres e meninas. Principalmente as prejudicadas pelas consequências econômicas e sociais da COVID-19. Infelizmente, os negócios liderados por mulheres são os mais impactados. E o motivo é simples? Elas estão concentradas em atividades mais afetadas durante esta crise. Exemplos claros são: alimentação, vestuário, turismo e serviços.

Aliás, na edição anterior, a segunda turma do programa, teve as três melhores empreendedoras premiadas.

Porém, se ainda quer saber de um exemplo do “RME Digitaliza” ajuda mulheres empreendedoras?

Desta forma, vamos lá para a primeira edição. Em primeiro lugar, foi aqui que Daianny Reis, 28 anos, digitalizou seu empreendimento. Isso mesmo. Esta é uma mulher de negócio.

Em segundo lugar, sua história é no Macapá. Onde ela é proprietária da Daianny Reis Semijoias. VEJA AQUI>

Como citado, Daianny é da primeira turma. Ela buscou o programa de capacitação. Deu super certo.

Assim, aos poucos, ela vem facilitando sua vida e dos clientes.

Mas, desta vez como empresária formalizada. Por isso, tem trabalhado para consolidar sua marca. Principalmente, no mercado local. Com a participação no Digitalize Seu Negócio, que ela conheceu por indicação do Sebrae Delas, ela entendeu que realmente precisa fluir para o digital.

“Eu já consegui digitalizar os meios de pagamento e fui para as redes sociais, mas eu preciso evoluir. Eu não pretendo ter loja física e o curso veio para definir na minha mente a real necessidade que eu já sentia, de sair desse método e avançar para o digital, que é o futuro. A minha meta é que futuramente todas as minhas vendas sejam feitas a partir do meu site, quero que cada revendedora tenha um link para vender por lá.”, disse.