Riedel rebate: “O nosso foco é a vacina. Não é o momento de debater sobre passaporte de imunidade”

“O foco está na vacina”, destacou o presidente do Comitê Gestor do Programa Prosseguir, secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel. A fala foi feita durante a coletiva de imprensa, formato híbrido, desta quarta-feira (29). Para ele, ainda não é o momento de debater sobre o uso de passaporte de imunidade para os eventos.

“O passaporte tem sido usado em algumas cidades como alternativa para proteger o coletivo, mas o momento agora é de focar na vacinação”, reforçou Riedel e levantou o assunto sobre o retorno 100% presencial das atividades escolares. São 205 mil estudantes atendidos pela Rede Estadual de Ensino (REE), que volta às aulas a partir desta segunda-feira, dia 04 de outubro.

“Neste período de dois meses, a Rede Estadual de Ensino não registrou surtos de Covid-19 nas nossas escolas. Registramos somente casos pontuais, que resultaram no isolamento – mesmo quando eram apenas casos suspeitos – em conformidade com o Protocolo adotado pela REE”, destacou o secretário de Estado de Educação em exercício, Édio Castro.

Para Riedel o retorno às aulas representa um marco importante para volta à normalidade. O presidente do Prosseguir, ressaltou o trabalho dos profissionais da educação. “Um dos momentos mais difíceis da pandemia foi fechar as escolas para conter a propagação do vírus. Vivemos agora este momento de trazer todos, de volta, às salas de aulas. Neste intervalo, parabenizo os professores por tanta dedicação e esforço”.

Novas Bandeiras

Com o novo bandeiramento do Prosseguir, 18 municípios foram classificados na bandeira vermelha, 29 na laranja, 32 na amarela, nenhuma cidade na bandeira verde e nem bandeira cinza (grau extremo). As recomendações vão até o dia 13 de outubro e levam em conta a análise de indicadores da semana epidemiológica 39.

Com estes novos dados é possível comparar a situação da COVID-19 com a semana anterior: 42 municípios permanecem na bandeira, 18 progrediram e 19 regrediram.

A bandeira amarela, é de grau tolerável que propõe o funcionamento de atividades essenciais e não essenciais de baixo, médio e alto risco, estão Alcinópolis, Angélica, Aral Moreira, Bandeirantes, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Corguinho, Corumbá, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Miranda, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Selvíria, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

Na laranja, é recomendável atividades essenciais e não essenciais de baixo e médio risco, estão: Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Glória de Dourados, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, São Gabriel do Oeste, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Já no grau alto, categorizado pelo mapeamento vermelho e que recomenda apenas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco, estão: Amambai, Anastácio, Antônio João, Bonito, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Negro, Rio Verde MT, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Vicentina.

Prosseguir

O PROSSEGUIR (Programa de Saúde e Segurança na Economia) foi criado com objetivo de estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propagação e aos impactos da COVID-19 em nosso Estado.