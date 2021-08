Retorno escalonado das escolas municipais completa um mês

O retorno presencial escalonado das aulas da Rede Municipal de Ensino completou um mês na quinta-feira (26). Todo o processo de preparação e retorno foi elaborado levando em consideração a biossegurança necessária, entre as ações estava a vacinação dos servidores que atuam na área.

Para os pais e alunos, as regras de biossegurança foram essenciais para garantir o retorno seguro das aulas. “Sei que minha filha está segura na escola. A aula presencial é muito importante para as crianças. O retorno foi essencial para eles”, disse o motorista Jeremias da Silva, pai da aluna Júlia, de 10 anos, do 5º ano da Escola Municipal Nicolau Fragelli.

E desde o primeiro dia de retorno presencial escalonado das aulas da Reme os alunos já mostraram que estavam preparados e adaptados às regras de biossegurança nas escolas. Cada unidade escolar colocou em prática todas as ações para garantir segurança aos estudantes e demais envolvidos no processo de retomada.

E mesmo após um mês da retomada, as regras continuam a ser cumpridas. O uso de máscara é obrigatório, além da aferição de temperatura, aplicação de álcool 70º nas mãos, e da intensificação das medidas de higiene e limpeza individual e dos espaços.

Escalonamento

Uma das principais ações para o retorno presencial das escolas da Reme foi justamente o sistema de escalonamento proposto, evitando aglomerações e permitindo que todos os estudantes, que desejassem e tivessem permissão dos responsáveis, voltassem para a sala de aula de forma presencial.

“Observamos que os pais se sentiram seguros com essa proposta. Assim, foi garantido o distanciamento. Além disso, percebemos que os alunos estão mais envolvidos no processo de aprendizagem, realmente interessados e dispostos”, afirmou o superintendente de Gestão das Políticas Educacionais (Suped), Waldir Leonel.

Para garantir o cumprimento das regras de biossegurança, as medidas de higiene para a alimentação dos alunos nas escolas também mudaram. Porém, cada escola define como os alunos vão comer a merenda, se é na sala de aula ou em outro espaço adequado.

Os alunos que estão no sistema escalonado podem tirar dúvidas com o professor na sala de aula, ou ainda das 10h às 11h e das 16h às 17h. “É neste período que o aluno no presencial poderá ir na escola e quem está no escalonamento na aula remota poderá ir na escola para tirar dúvidas. Quem está em aula remota pode procurar o atendimento on-line, exclusivo por WhatsApp”, explica o superintendente da Semed, Waldir Leonel. Acesse também: Bolsonaro faz apelo para população economizar energia

