Redemoinho de fogo surpreende bombeiros no Pantanal; veja o vídeo

A destruição causada pelo fogo no bioma do Pantanal, traz imagens impressionantes do fogo se alastrando em diferentes regiões. No Paraguai-Mirim, ao norte de Corumbá, a formação de um raro redemoinho de fogo assustou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar, que combatiam uma linha de fogo na manhã de sábado (25).

Segundo o Diário Corumbaense, os militares tiveram até que se afastar devido a velocidade do redemoinho de fogo que se forma quando as chamas adquirem velocidade e criam um vórtice vertical, formando uma espécie de tornado de fogo.