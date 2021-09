Nego do Borel é expulso de ‘A Fazenda 13’

O cantor Nego do Borel foi expulso do reality show “A Fazenda 13” na tarde deste sábado (25). A informação foi confirmada pela assessoria do artista, que afirma estar em contato com a equipe da RecordTV para apurar a situação.

Dayane estava em estado de embriaguez depois de uma festa. Durante a noite, houve supostas práticas sexuais de Nego do Borel na cama que ambos estavam. Outros participantes teriam tentado tirar a modelo do quarto.

Ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane Mello. A equipe jurídica de Dayane registrou a ocorrência na Delegacia de Itapecerica da Serra (SP), local onde acontece o reality. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o advogado apresentou imagens para justificar a ocorrência, além de relatar os fatos.

Depois de ter conversado com a produção do famoso programa Record, a assessoria da participante disse que Dayane estava abalada e sem condições de se pronunciar. Já a assessoria de Nego do Borel disse que está acompanhando as graves acusações e que é favorável a apuração de todos os fatos.

(Com informações Uol Notícias)

