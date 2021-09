Radialista João Bosco destaca a importância do rádio antes da TV em entrevista que vai ao ar hoje (24), às 19h30, no O Estado Play como o jornalista João Flores. Bosco fez história como comunicador e lembra de grandes personalidades que fazem parte dessa época de ouro das ondas sonoras e lembra o início das atividades da televisão.

“No início eu era um garotão cheio de sonhos que teve oportunidade de falar na rádio. Não éramos profissionais ainda, mas com o tempo fomos profissionalizando. É como um jogador de futebol que é craque brincando com a bola, seja na pelada da rua ou em um jogo profissional. Sou um comunicador de alma, espírito e DNA porque não consigo viver sem estar me comunicando”, conta Bosco.

João Bosco de Medeiros é um dos radialistas que há mais tempo está no ar. Desde antes da divisão do Estado, Bosco está em atividade, que é sua paixão. “Ela é uma situação emocional, é uma dádiva, é minha grande companheira. Eu tenho um caso de Amor com a rádio e com o público”, revela.

A importância do radialista era tanta que ele carregava com ele grandes nomes da música. “Naquela época o radialista fazia shows e levava consigo cantores que não cobravam nada porque eram divulgados. Trouxemos Barros de Alencar, que tinha o cachê dele, mas trazia os artistas juntos. Isso entre 1970 e 1972. Na época era comum acabar a luz e acabou a luz durante o show”, lembra Bosco.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA NO O ESTADO PLAY