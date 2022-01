Pela segunda vez, loja é arrombada no Aero Rancho e dono amarga prejuízo de R$ 50 mil

Na madrugada desta quinta-feira (27), uma quadrilha arrombou o telhado e furtou aproximadamente R$ 50 mil de uma loja de roupas masculinas, na Avenida Rachel de Queiroz, no Bairro Aero Rancho, sul de Campo Grande.

Segundo o proprietário Vinicius Scarim, 24, ele cuidava da filha quando resolveu olhar as câmeras da loja e percebeu que não estava funcionando. Isso por volta das 4h da manhã. “Parecia que era cliente que já conhecia a loja. Levaram só os melhores produtos”.

No estabelecimento, que já havia sido roubado uma vez, todas as mercadorias furtadas eram novidades da coleção e que Vinicius havia acabado de adquirir. Ele acredita que os ladrões ficaram cerca de 1h dentro do estabelecimento.

Mesmo abalado, o proprietário citou uma ”vakinha online” divulgada no instagram @afonte_67 para receber ajuda para reerguer seu negócio, que conta com três funcionários. Por fim, Vinícius isolou o local e registrou boletim de ocorrência de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

(Com Willian Leite)