Projeto Florestinha retoma atividades com crianças – Projeto Florestinha retoma atividades paralisadas desde o início da pandemia esta semana em Campo Grande. As atividades voltadas a preservação do meio ambiente com crianças por enquanto serão internas, mas a partir do retorno das aulas na rede pública, os trabalhos de Educação Ambiental que as crianças executam nas escolas também serão retomados.

Enquanto as atividades estavam paralisadas, os integrantes do projeto e a Secretaria de Assistência Social desenvolveu campanhas de arrecadação de alimentos, uma delas foi realizada na Semana do Meio Ambiente com a troca de mudas nativas por alimentos.

Como medida de prevenção contra o coronavírus, as 120 crianças se revezarão durante a semana para evitar aglomeração. Em tempos normais, o atendimento era feito em média para 20 mil alunos por ano através de oficinas didáticas.

Segundo a assessoria da PMA, ao final das atividades serão entregues aos professores folhetos com os temas discutidos nas oficinas, para que eles deem continuidade às informações, por meio da Educação Ambiental formal. A ideia é que os alunos entendam que o ambiente é um sistema complexo e interativo, em que qualquer ente afetado, prejudica outros em cadeira, gerando desequilíbrios que vão interferir diretamente na qualidade de vida do ser humano.

