Projeto Amigos do Parque funciona neste sábado e domingo

Frequentadores do Parque dos Poderes podem aproveitar as atividades do Projeto Amigos do Parque que funciona normalmente neste sábado (2) e domingo (3).

Como tradicionalmente é feito, uma das pistas da Avenida do Poeta e da Desembargador José Nunes da Cunha estará inteiramente exclusiva para o projeto. No trecho entre a SED (Secretaria de Estado de Educação) e a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), as duas pistas da Avenida do Poeta estarão interditadas para o tráfego de veículos que deverão desviar para as rotas alternativas, conforme aponta o mapa abaixo.

Equipes do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) realizarão rondas nestes locais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.