A execução dos serviços de drenagem na região central, prevista no Programa Reviva Campo Grande, chega nesta quarta-feira (22) e será no cruzamento das ruas São Paulo e Treze de Maio, esse trecho ficará bloqueado por dois dias para obra de drenagem na via.

O trecho será interditado a partir das 6 horas e a orientação é que os motoristas tenham cautela no trânsito. A Rua 13 de Maio continuará com acesso livre e o fechamento será somente na rua São Paulo, que terá acesso local pela Rui Barbosa. A previsão de reabertura do trecho é no dia 24 de Setembro.

O programa Reviva Campo Grande, está sendo executado desde o mês de Junho, e a segunda etapa tem como propósito a requalificação da área central da cidade com padronização de calçadas, drenagem, paisagismo, instalação de mobiliário urbano, lâmpadas de led, videomonitoramento, acessibilidade universal e recapeamento.