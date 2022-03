Procon divulga 3ª pesquisa de combustíveis na Capital, desta vez na região das Três Barras

O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) divulgou hoje (31), uma nova pesquisa de preço de combustíveis em mais uma região de Campo Grande. A pesquisa apontou variação de até 12,998% nos postos da região das Três Barras.

Na rota, a maior variação encontrada foi de 12,998% no etanol no dinheiro, débito e crédito, sendo o maior valor de R$ 5,390 no Auto Posto El Cielo e o menor valor de R$ 4,770 no Posto Igor Locatelli.

A Menor variação foi de 5,795% no diesel S 10 no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 6,664 no Posto Ideal (Posto Fortaleza) e o menor valor de R$ 6,299 nos Posto Emanuelli e Posto União Locatelli.

Por causa da grande quantidade de estabelecimentos e pela oscilação de preços, o Procon/MS decidiu realizar a pesquisa pelas sete regiões da Capital. As pesquisadoras do Procon/MS visitaram os postos da Rota das Três Barras. Anteriormente foram divulgadas pesquisas dos postos da região central e da Saída para São Paulo.

Foram visitados 13 postos de combustíveis, entre 14 e 22 de março, enfocando preços, em diversas modalidades (à vista em dinheiro, cartões de débito e de crédito) de produtos como gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 500 e S 10, totalizando 15 itens pesquisados.

Em comparação com a pesquisa de preços divulgada pelo Procon/MS em 10 de fevereiro, doze itens apresentaram aumento e três itens tiveram redução no valor médio. O maior aumento foi de 16,30% no Diesel S 10 no crédito e o menor aumento foi de 7,32% na gasolina comum no crédito. O etanol teve redução de 0,83% no débito e dinheiro e redução de 0,74% no crédito.

A pesquisa aponta que o litro da gasolina comum com o menor valor pela modalidade débito, dinheiro e crédito é encontrada por R$ 6,860 no Posto Igor Locatelli. A gasolina aditivada com menor valor é encontrada por R$ 6,950 no Dinheiro, Débito e crédito no Posto Ideal (Posto Fortaleza).

O menor valor do litro do Etanol é de R$ 4,770 no débito, dinheiro e crédito no Posto Igor Locatelli. O menor valor do Diesel S 500 é de R$ 6,199 e do Diesel S10 é de R$ R$ 6,299 no Dinheiro, Débito e Crédito, no Posto Emanuele.