Primeira semana de outubro registra gasolina mais cara do ano e valor deve aumentar

O preço amargo da gasolina comum continua em constante alta e, na primeira semana do mês de outubro, o preço médio do combustível fechou em R$ 6,08. Esse é o maior valor registrado desde o início do ano. Os dados são da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que levantou os valores em dez postos na segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, Dourados, entre os dias 3 e 9 de outubro.

Segundo os dados, o menor valor registrado foi de R$ 5,96, enquanto o maior foi R$ 6,17, mantendo o preço médio em R$ 6,08, valor é 0,05 centavos superior ao do levantamento anterior, onde o preço médio da gasolina comum era de R$ 6,03.

Esse valor ainda deve aumentar uma vez que a Petrobras anunciou reajuste no preço da gasolina e do gás de cozinha, que passou a valer no último sábado (9) e já reflete no bolso do consumidor.

Dourados News

