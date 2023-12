Prepare o guarda-chuva: tempo segue instável em MS, com possibilidade de tempestade

Após um início de semana chuvoso em grande parte de Mato Grosso do Sul, a terça-feira (5) segue com instabilidade, com possibilidade de tempestade com raio, rajadas de ventos e eventual queda de granizo. Em Campo Grande, há 80% de chance de chuvas, segundo o Climatempo.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica aliado ao fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia. O deslocamento de cavados e atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai também favorece a formação de nuvens e chuvas.

“Os maiores acumulados de chuvas estão previstos para as regiões centro-sul, sudoeste, sudeste e leste do estado e podem ultrapassar os 50 mm em 24 horas”, afirma o Cemtec.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. Na Grande Dourados, os termômetros registram valores semelhantes à capital. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã amanhece aos 21°C e atinge 26° no período da tarde. Anaurilândia, no Leste, apresenta variação entre 23°C e 29°C.

No sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 23°C e máxima de 30°C. Os termômetros em Corumbá e Aquidauana marcam 24°C no início do dia e atingem os 27°C e 28°C, respectivamente.

Coxim, na região norte, tem 22°C pela manhã e chega aos 28°C nos horários mais quentes. Nesta terça-feira, é a vez de Paranaíba registrar a temperatura mais alta do dia, com mínima de 23°C e máxima de 32°C.