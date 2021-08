Prefeitura promove feira de adoção de gatos e cachorros

Adoção acontece a partir das 9h no estacionamento da Prefeitura

Acontece nesta semana a 3ª Feira de Adoção de cães e gatos promovida pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea). Cerca de 100 animais, entre adultos e filhotes, poderão ser adotados pela população no sábado (14), a partir das 9h.

Os tutores deverão preencher e assinar um termo de adoção e posse responsável, sendo necessário no dia levar documento pessoal com foto e comprovante de residência. Todos os animais disponíveis para adoção irão receber uma visita prévia onde serão avaliados clinicamente, vermifugados, castrados, vacinados e microchipados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo, comenta sobre a importância de ações como a feira de sábado. “A adoção responsável é mais uma forma de proteger nossos animais, além de principalmente ajudar a desafogar os lares temporários dos protetores independentes”, ressalta. De acordo com a subsecretária, cerca de 150 animais foram adotados nas edições anteriores.

A feira de adoção promovida pela Subea conta com o apoio de ONGs e protetores independentes. Instituições e tutores interessados em participar das próximas feiras devem ligar no telefone 2020-1397 ou entrar em contato pelo e-mail [email protected].

No sábado também será realizado no local um bazar beneficente. O dinheiro arrecadado deverá ser direcionado para ONGs que atuam no segmento de proteção e defesa dos animais.

Serviço

A feira acontece no estacionamento da Prefeitura, que fica na Av. Afonso Pena, 3297. O horário será das 9 às 13 horas.

