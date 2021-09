Prefeitura investe na extensão de ciclovias em Campo Grande

Por meio de emendas do Senado Federal, o Ministério da Economia liberou R$ 1,5 milhão para que a Prefeitura de Campo Grande invista em ciclovias. Com a verba, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) elabora novos projetos e estuda as áreas mais impactadas pela falta de via aos ciclistas.

Segundo a subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, essa é a primeira parcela de um valor total de R$ 4 milhões que os dois parlamentares viabilizaram para abertura de novas ciclovias, revitalização das existentes, implantação de ciclofaixas e criação de rotas cicloviárias.

Uma das intervenções já definidas é a extensão da ciclovia da Avenida Gury Marques até a Rua Buenópolis (Bairro Cidade Morena), projetada como trecho final do novo acesso às Moreninhas. Já há estudos para interligar esta ciclovia com a da Avenida Interlagos pela Rua Assunção, com ciclofaixa ou rota cicloviária.

Também já é certa a interligação da ciclovia da Gury Marques com a ciclofaixa e a ciclovia já existentes na Avenida Cafezais, via de acesso a bairros como Paulo Coelho Machado, Jardim Canguru e Los Angeles.

Outra intervenção definida é a interligação da ciclovia da Avenida Euler Azevedo com a ciclovia da Orla Morena, um espaço de lazer e convivência. Isto será possível com a implantação de ciclofaixa ou de uma rota cicloviária na Euler a partir da rotatória com a Avenida Tamandaré, passando pela Ernesto Geisel, subindo a Rua Plutão até a Avenida Tamandaré.

Investimentos

Campo Grande tem hoje uma malha cicloviária que se estende por 91 km. Independente da alocação destes recursos federais, que começam a ser liberados, a Prefeitura tem uma série de intervenções previstas para a ampliação desta malha.

Como parte de um termo de compromisso, uma construtora do segmento imobiliário vai implantar uma ciclovia na Avenida Mato Grosso para interligar as ciclovias das ruas Antônio Maria Coelho e Antônio Theodorowich com a da Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, no Parque dos Poderes.

Quando a nova ciclovia estiver pronta, será possível fazer de bicicleta o trajeto do aeroporto até o Parque dos Poderes, atravessando o centro pela ciclovia da Avenida Afonso Pena, ciclofaixa na Rua Professor Luiz Alexandre e daí chegar a Antônio Maria Coelho ou seguir em frente até o Parque Sóter.

Segundo o secretário de infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o projeto de corredor do transporte coletivo da Avenida Calógeras está prevista uma ciclovia de 1,5 km da Avenida Afonso Pena até a confluência com as avenidas Salgado Filho e a Costa e Silva.

No Nova Campo Grande, onde está sendo executada a primeira etapa das obras de pavimentação, estão previstas ciclovias nas avenidas Amaro Castro Lima e 7, acesso ao polo empresarial Oeste. No polo está prevista uma ciclofaixa na Avenida Solon Padilha, que se conectará com a da Duque de Caxias.

Além disso, uma nova ligação do Bairro São Conrado com o aeroporto e o Nova Campo Grande prevê faixa exclusiva aos ciclistas entre as avenidas General Alberto Carlos Mendonça Lima e Wilson Paes de Barros. Acesse também: Prefeitura libera limite de passageiros e entrada pela porta traseira em ônibus