Prefeitura de Campo Grande entrega à Câmara projeto que regulamenta o 5G

A Prefeitura de Campo Grande encaminhou para a Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei que regulamenta a tecnologia 5G na Capital. O encaminhamento do plano é um dos primeiros passos da Prefeitura no sentido da completa adequação da normativa municipal à LGA (Lei Geral das Antenas) e objetiva aumentar a velocidade da conectividade para celular e dispositivos inteligentes.

O 5G irá ampliar, por exemplo, os serviços de telecomunicação, melhorando assim, o acesso à internet dos equipamentos públicos, bem como a implantação do videomonitoramento, a viabilização da semaforização inteligente e a entrega de mais serviços digitais para a população.

A nova tecnologia de conectividade 5G já foi lançada comercialmente no Brasil e a atualização certamente possibilitará importantes avanços em áreas como segurança pública, telemedicina, educação à distância, cidades inteligentes e automação. Além disso, a expansão dos serviços contribuirá para a inclusão social dos cidadãos que residem em áreas periféricas e não possuem sinal do celular de qualidade.

Para o diretor presidente da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), Paulo Fernando Garcia Cardoso, a chegada da tecnologia 5G em Campo Grande proporcionará um ambiente favorável à expansão da conectividade em todas as áreas do município, sejam elas urbanas ou rurais, e também nos Distritos de Anhanduizinho e Rochedo, após a Anatel ter acolhido o pedido do Executivo Municipal para incluir os referidos distritos nos projetos para implantação da tecnologia 5G e ampliação da rede atual.

“Melhoria na qualidade dos serviços de rede móvel, desenvolvimento econômico, avanços na telemedicina, carros autônomos e cidades inteligentes. Essas são algumas das expectativas que a chegada do 5G poderá concretizar no nosso município. Podemos dizer que após estudos, análises e debates com as operadoras de telecomunicação e com a população, por meio do CMDU (Conselho Municipal da Cidade), Campo Grande está preparada para receber a tecnologia 5G”, explica a diretora-presidente Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano ), Berenice Maria Jacob Domingues.

Alguns municípios no país já fizeram essa atualização para alinhamento às normativas federais. São os casos de Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Londrina (PR) e também o Distrito Federal.