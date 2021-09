Prefeitura divulga hoje resultado da prova objetiva da Guarda Civil

Será divulgado nesta quinta-feira (30), no site do Instituto Selecon, o resultado preliminar da nota da prova objetiva de conhecimentos e da imagem do cartão de respostas do concurso público de provas para o cargo de Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe. Os dados estarão disponíveis a partir das 19H.

O Gabarito Oficial Definitivo da Prova Objetiva de Conhecimentos e o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos em relação às questões da Prova Objetiva de Conhecimentos já foram divulgados no último dia 28 deste mês.

Os candidatos que queiram interpor recursos ao resultado preliminar da nota da prova objetiva divulgados nesta quinta-feira (30), deverão realizar no período compreendido entre os dias 1º e 02 de outubro, através do endereço eletrônico www.selecon.org.br

Com informações da assessoria

