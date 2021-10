Prefeitura assina convênio para obras de pavimentação e construção da nova Feira Central

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assinou na manhã desta sexta-feira (1º) o convênios no valor de R$ 37 milhões para obras de infraestrutura de pavimentação, drenagem e a construção da nova Feira Central.

De acordo com Marquinhos, a nova Feira Central que será construída na mesma região onde se encontra a atual e vai movimentar a economia da cidade. “A Feira Central somada ao Aquário do Pantanal, a 14 de Julho e os hotéis irão devolver cada vez mais o crescimento da nossa cidade”.

Alvira Appel Soares de Melo, gestora da Feira Central, comemorou a assinatura do convênio e aguarda ansiosa a elaboração do projeto final. “Quando o projeto estiver finalizado, iremos chamar a imprensa para uma coletiva e explicar os detalhes da obra e o que teremos de novo. No momento, só tenho gratidão pela valor destinado para a construção do novo local”, afirmou.



Sobre a pavimentação, o prefeito destacou os bairros que vão receber as obras. “Várias regiões serão pavimentadas, como o Jardim Tarumã, Moreninha IV, Jardim Mansur e Jardim Itatiaia”, disse o prefeito, que ainda citou a obra de drenagem do Bosque das Araras.

Veja mais notícias no Jornal Impresso