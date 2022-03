Prefeito participa da celebração de sete anos de Casa da Mulher Brasileira na Capital

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) participa hoje (8), no dia Internacional da Mulher, da cerimônia de celebração dos sete anos da CBM (Casa da Mulher Brasileira), às 9h, no auditório do prédio localizado na rua Brasília, região do bairro Jardim Imá, na Capital.

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande foi a primeira a ser inaugurada no país em 2015. Na ocasião, também será realizada a posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Durante o evento, também serão apresentadas as ações da Semu (Subsecretaria de Políticas para a Mulher) e da Casa da Mulher Brasileira (CMB), bem como seus avanços e desafios.

Será entregue o Relatório Anual de Gestão, além disso será assinado o decreto que institui o II Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, a assinatura de autorização para abertura de processo licitatório e a assinatura de Termo de Doação de Mobiliários e Equipamentos para a PMCG (Prefeitura Municipal de Campo Grande).

Além disso, a Gestão Municipal irá agraciar, com uma placa de agradecimento, todos os titulares das instituições que passaram pela CMB, fará a entrega do diploma do selo Compromisso com a Igualdade de Gênero às instituições que tiveram seu pedido de adesão deferido e realizará a posse das conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Programação para março

A programação de março também contará com palestras e rodas de conversas que abordarão assuntos como o empoderamento das mulheres no mundo do trabalho, o empoderamento da mulher idosa, feminicídio, os direitos das mulheres e o enfrentamento à violência.

Outro destaque para o mês de março é a Campanha de Enfrentamento ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo, resultado de uma parceria da Semu com a Defensoria Pública e o Consórcio Guaicurus. As ações acontecerão no Terminal Morenão, Bandeirantes e no Terminal General Osório.

Para a Subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, o mês de março é um momento para refletirmos e exaltarmos o respeito, a dignidade das mulheres e a igualdade de gênero.

