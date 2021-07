População reclama de mato alto no Jardim das Nações

A professora Raissa de Oliveira Greffe frequenta uma igreja no bairro Jardim das Nações, em Campo Grande, mas tem tido medo de ir ao local à noite, já que, segundo ela, em frente do prédio existe um terreno baldio que contribui para a insegurança na Rua Luiz Coutinho.

Há alguns anos reclamamos na prefeitura, pois o terreno sempre foi abandonado. Descobrimos que na planta original do bairro ali seria feita uma praça, mas, nunca ninguém se pronunciou”, contou Raissa.

Segundo ela, a igreja já foi furtada diversas vezes, a mais recente foi em março, quando os assaltantes levaram os fios do padrão de energia elétrica do local. Por conta do medo de novos assaltos, os fiéis deixaram de fazer cultos à noite.

O Estado questionou a prefeitura sobre as providências que seriam tomadas. Por meio de nota, a administração informou que a equipe de fiscalização será encaminhada ao local para a correta identificação da área, se é pública ou particular. Caso seja área pública, será encaminhada solicitação de limpeza para a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e, se for particular, o proprietário do terreno será notificado para a limpeza. Após o período ele estará sujeito a multa entre R$ 2.478,50 e 9.914,0.

(Mariana Ostemberg)