Policiais femininas destacam luta por respeito. São elas subtenente Edilaine, Soldado Barros e Soldado Natália. Elas estão lotadas no Primeiro Batalhão da Área Central de Campo Grande e destacaram nesta quinta-feira (2), para o Estado Online, O Dia do Policial Militar Feminino. A data é comemorada todo dia Primeiro de setembro.

Responsável pelo batalhão, a sub Edilaine, destacou o trabalho do repórter Itamar Buzzata que sempre acompanha as ocorrências da Polícia. Depois agradeceu pela data que destaca que é uma honra ser lembrada como mulher mesmo fardada.

“Às vezes, só nos veem como um policial masculino. Então, quanto tem este olhar voltado para a policial feminina ficamos muito feliz”, reflete a sub Edilaine e destaca a ação da mulher.

“A mulher já tem um olhar diferenciado e vem lidando com vários assuntos desde criança e estamos brigando para ocupar mais espaços que são dominados por homens.No início da minha carreira somente 10% das vagas eram destinadas para mulheres e hoje estamos aqui com duas soldadas da última turma, que graças a Deus pleitearam o mérito intelectual de igual para igual com os homens”, avaliou a subtenente Edilaine.

Veja aqui a matéria completa na live feita pelo repórter Itamar Buzzata, que entre outros assuntos também abordou o Setembro Amarelo.

