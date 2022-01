Polícia prende suspeito de estuprar e matar mulher antes de jogá-la em fossa

Eduardo Gomes Rodrigues, conhecido popularmente como ”cateto”, 53, foi preso na manhã desta segunda-feira (24), apontado como principal suspeito de ter estuprado e assassinado Rose Paredes, 39, encontrada morta dentro de uma fossa da própria residência em Bandeirantes.

Segundo Veja Aqui MS, Gomes foi localizado saindo de um matagal às margens da BR-163. No momento da prisão, ele confessou o crime dizendo que havia praticado relações sexuais com a vítima e que depois houve uma discussão entre os dois, resolvendo então a matar.

Entretanto, a polícia não acredita na versão do suspeito. O delegado Jarley Inácio de Souza afirma que a vítima foi estuprada e que, com medo que o marido dela descobrisse, Eduardo a matou. Rose foi morta com oito facadas e estava desaparecida desde quarta-feira (19).

Ainda de acordo com o delegado, Eduardo teria pago R$ 80 para uma pessoa levar ele a um local após o crime, onde ficou escondido por dois dias. Portanto, essa pessoa acabou relatando o endereço aos agentes.

Por fim, Eduardo foi preso e encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes para prestar depoimentos, onde também deve permanecer a disposição da justiça, para ser indiciado pelos crimes de estupro, feminicídio e ocultação de cadáver. ”Cateto” já havia cometido outro assassinato em 2010.