Polícia Civil prende outro homem envolvido no roubo de aeronaves

Ivanildo da Silva Dias, conhecido como Nego, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (8) apontado como um dos envolvidos no roubo de aeronaves na última segunda-feira (6), no Aeroclube de Aquidauana.

Segundo informações oficiais, ele foi delatado como sendo o proprietário do veículo Fiat Pálio utilizado para levar os assaltantes até o aeroclube e também como dono de uma motocicleta usada para tirar fotografias do Aeroclube para estudar o roubo.

As informações revelam que Ivanildo teria sido visto na companhia de outros suspeitos, todos armados, uma semana antes do crime. Portanto, ele foi preso em sua residência e interrogado pelas autoridades.

O caso

Entre as 2 e 3 horas da madrugada do dia 6 de setembro, um grupo de homens fortemente armados e encapuzados, formados por brasileiros e bolivianos, invadiram o Aeroclube de Aquidauana, renderam a família do caseiro e roubaram três aeronaves que estavam no local.

Naquele dia, dois homens identificados pela polícia civil foram capturados em flagrante e confessaram participação, além de delataram parte dos comparsas.