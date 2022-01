Grande número de contas de Instagram invadidas leva Polícia a divulgar orientações de recuperação

Considerando o aumento de boletins de ocorrência de estelionato, relacionados a invasão de conta do Instagram, a Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (12) uma orientação para as vítimas recuperarem a rede social Instagram, seja em celulares com o sistema operacional Android ou Iphone.

Aos celulares com a tecnologia Android, primeiro o usuário deve acessar o aplicativo e colocar o nome de login. Se o criminoso mudou, coloque um novo. Clique em ‘Obtenha ajuda para entrar’. Em seguida, a vítima deve colocar o nome de usuário, email ou telefone e marcar ‘preciso de mais ajuda’. Não clique em ‘Avançar’.

Na sequência, assinale em ‘Não consigo acessar este email ou número de telefone’, marque ‘Minha conta foi invadida’ e, agora sim, clique em ‘Avançar’. Depois marque a opção ”Sim, eu tenho uma foto minha na minha conta” e avançar. Informe um email para contato. Se ocorreu um problema, crie outro.

Em instantes, o usuário receberá um código de confirmação, que deve ser inserido e confirmado. Depois, aperte em avançar para iniciar a gravação de uma selfie de vídeo e siga as instruções para completar a selfie. Se ocorrer problema ao finalizar, faça de novo. Se iniciou com nome de usuário, tente agora com telefone ou email. Outra recomendação é instalar uma versão anterior do Instagram no smartphone e tentar novamente.

No caso dos iPhones, as instruções são diferentes. Caso tenha perdido o acesso no dispositivo, primeiro crie uma nova conta de email e saia de todas as contas que estiver logado. Acesse o aplicativo Instagram.

O próximo passo é colocar o nome de usuário da conta invadida e clique em ‘Esqueci a senha’. Depois, coloque seu nome de usuário e marque ‘Preciso de mais ajuda’. Aparecerá a opção de receber uma mensagem com o final do seu telefone. Marque a opção e solicite o código de segurança.

Se o criminoso não tiver habilitado verificação em duas etapas, você já poderá redefinir sua senha. Mas, se a verificação em duas etapas estiver habilitada, marque a opção ‘tentar de outra forma’. Escolha a opção ‘Obtenha suporte’ e por fim marque ‘Minha conta foi invadida’. Se você tem uma foto no perfil, marque a primeira opção. Caso seja uma conta comercial e não tenha dado identificador, marque a segunda alternativa.

(Com assessoria)