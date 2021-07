Polícia apreende 1,2 tonelada de de drogas com a foto do atacante Hulk

Na apreensão, havia algumas barras de drogas com fotos do jogador Hulk, atacante do Atlético-MG. As informações da operação foram divulgadas nas contas oficiais das redes sociais do governo do Equador.

Os entorpecentes estavam guardados em um compartimento subterrâneo, com plantas servindo de disfarce. A droga seria enviada por meios clandestinos a outros locais do país vizinho.

Não há informações se alguma pessoa foi presa e o motivo da imagem do atacante do Galo estar estampada nos pacotes com as drogas.

(Com informações Metrópoles/Lance!)