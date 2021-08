Poesia acessível e grátis para todos desde esta sexta-feira (27), quando o poeta, professor, filósofo, escritor e palhaço, Thiago Moura traduziu em Libras seu projeto de inclusão literária.

O Poesia em Libras (Língua Brasileira de Sinais) vai ao ar no youtube toda sexta-feira com uma nova tradução. Todo o material é do livro acessível Sonsnêtos em Lua Cheia, que já está com versões em Braille e com Audiodescrição.

“Essa é a proposta central do trabalho, promover inclusão e acessibilidade. Eu acredito em uma poesia viva que promove o encontro e o diálogo, não apenas naquelas poesias que ficam nas prateleiras das livrarias”, destaca o poeta.

Para Thiago Mouro, após lançar o livro Sonsnêtos em Lua Cheia nas versões impressa, e-book, em audiobook com audiodescrição para pessoas cegas e com baixa visão e a versão em Braille, ele sentiu que precisava ir além.

“Percebi que faltava uma versão que atendesse a comunidade surda. Então comecei imediatamente a trabalhar em mais esta versão. É uma alegria promover o acesso a literatura e a poesia de forma completamente acessível”, revela.

Esta versão não contou com apoio de nenhum edital público, mas foi feita, de acordo com Thiago, porque tem o compromisso de promover a poesia e a inclusão.

