Planalto confirma que Michelle preferiu vacinar-se contra a covid nos EUA

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, de 39 anos, poderia ter se vacinado no Distrito Federal em 23 de julho. No entanto, ela preferiu se vacinar apenas esta semana, em uma viagem para Nova Iorque, nos Estados Unidos. A decisão de driblar a oferta de vacinas do SUS (Sistema Único de Saúde) no seu país natal foi confirmada pela Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) nesta sexta-feira (24).

“Antes de retornar ao país, Michelle submeteu-se ao teste de PCR, obrigatório para autorização de embarque e, durante a realização da testagem, a Primeira-Dama foi indagada pelo médico se ela gostaria de aproveitar a oportunidade para ser vacinada”, diz a Secom em nota. “Como já pensava em receber o imunizante, resolveu aceitar”.

A nota encerra dizendo que a primeira-dama “reitera a sua admiração e respeito ao sistema de saúde brasileiro, em especial, aos profissionais da área que se dedicam, incansavelmente, ao cuidado da saúde do povo”.