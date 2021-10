Pet e News estreia no O Estado Play “tratando” o câncer em animais

Campanha para humanos, o “Outubro Rosa” também é um alerta para cães e gatos

Para amparar e trazer informações aos tutores de pets, O Estado Play lança, nesta segunda-feira (4), às 19h, o primeiro podcast voltado para o mundo dos animais em Mato Grosso do Sul. O formato é apresentado por Rafael Domingos e a médica-veterinária Paula Carrijo e já esclarece um assunto perturbador: o câncer. Seguindo a campanha para humanos, o “Outubro Rosa” também é um alerta para cães e gatos. Nesta estreia, o programa aproveita a integração das plataformas física e digital do grupo de comunicação para realizar dois sorteios.

De acordo com dados levantados pelos apresentadores do Pet & News, o processo tumoral mais frequente em cadelas é o câncer de mama, já em gatas é o terceiro tipo mais comum. A doença pode acometer os animais, normalmente, a partir dos 8 anos de idade e também atinge machos, mas com menor incidência. As causas são variadas e vão desde predisposição genética associada a fatores externos como alimentação, além do uso de anticoncepcionais.

Até pouco tempo, quando qualquer nódulo que aparecia nos animais a orientação da médica-veterinária era para esperar crescer mais. Mas, de acordo com a médica-veterinária especializada em oncologia, dra. Mariana Vincenzi, é preciso que os tutores fiquem sempre atentos aos seus pets.

Faixa etária de risco

A especialista explica que o desenvolvimento da doença acontece conforme o pet vai envelhecendo e é mais comum em animais idosos. “É mais comum em animais idosos porque tem todo o estilo de vida, todo aquele acúmulo de substâncias tóxicas, alimentação, que com o tempo provocam a desorganização das células e o organismo acaba desenvolvendo tumores, nódulos que o proprietário consegue visualizar.”

O câncer de mama, acontece nas mamas mais inferiores, onde, normalmente, é produzido mais leite.

Cuide do seu “amigo”

Formada há 20 anos, a dra. Mariana Vincenzi também é especialista em Obstetrícia Veterinária, Clínica de Pequenos Animais, Medicina Felina e mestre em Ciência Animal. Além de proprietária das clínicas Dog Care e Mania de Gatos. Ela pondera que, nesta família multiespécie, é comum o animalzinho refletir até as doenças dos tutores, mas não há uma explicação científica para o fato. Durante o episódio, a médica também compartilhou momentos tristes com quem divide a vida com os melhores amigos do ser humano.

“É preciso ter uma disposição muito grande do tutor para o tratamento do câncer de mama no seu pet. O tratamento aumenta o tempo e a qualidade de vida deste membro da família. Perdê-lo gera também uma dor que não se dissipa, apenas ameniza com o tempo”, refletiu.

Outros tipos de câncer foram abordados durante este episódio de estreia, inclusive um transmissível pelo cheirar dos animais uns aos outros e por atos sexuais. Às vezes, basta um animal estar com a doença e encostar no outro pelo portão de casa para desenvolver também a enfermidade.

Podcast

O Pet & News vai ao ar todas as segundas, às 19h, com apresentação de Rafael Domingos e da médica-veterinária Paula Carrijo, nas plataformas do O Estado Play (Spotfy, Soundcloud, facebook, Instagram e YouTube).

