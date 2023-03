Pedreiro é esfaqueado nas costas e levado em estado grave para hospital

Um pedreiro conhecido como “alemão”, de aproximadamente 42 anos, foi esfaqueado no cruzamento entre a Rua dos Tupinambás com a Rua dos Guaranis, região próxima aos bairros Jardim Ima e Jardim Petrópolis. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital da Santa Casa com diversos ferimentos de facada nas costas.

No local, dois colegas da vítima revelaram que conhecem quem fez o crime e que se trata de um homem com vulgo de “Maranhão”. Segundo eles, a motivação da violência seria uma discussão e ameaças que vem acontecendo desde quarta-feira (15), com influência de bebida alcoólica.

Além disso, que estavam juntos com alemão e viram que “Maranhão” falou para o patrão da vítima: “amanhã eu vou matar ele”. Espantados vendo o corpo no chão, eles desacreditavam que realmente a fatalidade iria acontecer.

No local esteve a UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros Militar prestando os primeiros socorros enquanto a Polícia Militar colhe depoimentos. O autor fugiu. Acesse também: Polícia prende idoso que abusava de menores em van particular na Capital

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba com Marcos Maluf